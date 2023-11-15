В Калининграде многодетные не могли вселиться в квартиру — бывшие хозяева отказались съезжать

В Калининграде многодетная семья, прибывшая из другого региона и купившая квартиру, не могла в нее вселиться, так как бывшие хозяева отказались съезжать. Как сообщает пресс-служба регионального управления Федеральной службы судебных приставов, въехать в жилье удалось только после вмешательства силовиков.



После того, как прежние жильцы начали препятствовать въезду в квартиру, законные владельцы обратились в суд, который постановил выселить старых хозяев.

«Пока шли судебные разбирательства, многодетной семье пришлось снимать жилье, — уточняет пресс-служба ведомства. — Исполнительный документ поступил в УФССП России по Калининградской области. Судебные приставы незамедлительно выехали по адресу квартиры, вручили незаконным жильцам требование и предупредили об административной ответственности и штрафах за неисполнение решения суда».

Аргументы приставов подействовали, и в назначенный срок граждане собрали вещи и выехали.