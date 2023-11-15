Объединение водоканалов в регионе планируют перенести на 2032 год

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Присоединение водоканалов муниципальных округов к областному предприятию планируют перенести. Проект законопроекта об изменении сроков консолидации организаций был внесен на рассмотрение в региональное Законодательное собрание.

Согласно проекту документа, до конца года к областной организации планируют присоединить водоканалы двух муниципальных округов — Гурьевского и Зеленоградского. Сроки объединения других организаций предлагают перенести на 2032 год. В пояснительной записке к проекту сообщают, что это связано с возросшей финансовой нагрузкой на областную организацию и с дороговизной объединения.

В 2022 году прибыль регионального «Водоканала» составила 3,4 млн рублей, а убыток, связанный с присоединением организации из Светлогорска, Пионерского, Янтарного и Полесска, составил 59 млн рублей.

Включение в областное предприятие водоканалов из Светлого, Гвардейска и Балтийска откладывается из-за ряда обстоятельств, связанных с работой организаций муниципалитетов. Большая часть объектов собственности гвардейского водоканала (222 из 295 объектов) не поставлена на кадастровый учет.

В Балтийске необходимо увеличить мощность насосной станции в связи с возросшим числом потребителей и провести работы по обезжелезиванию. Предполагается, что эти работы пройдут в 2023-2024 году, на них выделено 7,66 млн рублей.

В отношении Светловского водоканала Росприроднадзор проводит проверку из-за превышения допустимого объема сбросов нечистот в воду.

В связи с этим, авторы поправок в законопроект об объединении водоканалов под руководством спикера Заксобрания Андрея Кропоткина предлагают перенести консолидацию с организациями из Багратионовска, Балтийска, Гвардейска, Гусева, Краснознаменска, Нестерова, Немана, Озерска, Правдинска, Светлого, Славска и Советска на 2032 год.

Напомним, в 2018 году областные власти решили объединить все муниципальные водоканалы на базе калининградского предприятия, формально процесс создания госпредприятия на базе «Водоканала» закончился только в начале 2020 года, однако процесс постоянно затягивался.

В начале 2021 года стало известно, что муниципалитеты не подавали заявки на передачу своих активов водоснабжения и водоотведения областному предприятию «Водоканал», поэтому внесенный областным правительством в облдуму проект поправок к бюджету на 2021 год не содержал финансирования на подготовку муниципальных активов к передаче. В марте того же года губернатор Антон Алиханов сообщил, что муниципальные водоканалы не поставили на учет все свои сети, и поэтому областной «Водоканал» не может их принять.

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