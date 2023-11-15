Из Калининграда запускают автобусный маршрут в Латвию

Из Калининграда запускается новый прямой автобусный маршрут — в Ригу. Автобус будет ходить раз в неделю, следует из сообщения на сайте областного автовокзала.



Автобус будет отправляться по пятницам в 9 утра, прибытие в столицу Латвии — в 18:20. Обратно — по субботам (отправление в 10:00 из Риги, прибытие в Калининград — в 19:30. Маршрут идет через Шауляй и Елгаву. Стоимость билета — 4,5 тыс. рублей в одну сторону.

Сейчас среди международных автобусных маршрутов из Калининграда — в Германию, Польшу и Литву.