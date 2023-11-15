Реконструкцию здания бывшего кинотеатра в Янтарном планируют начать в 2024 году

Реконструкцию здания бывшего кинотеатра в Янтарном планируют начать в 2024 году
Фото из архива Нового Калининграда
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К реконструкции здания бывшего кинотеатра в Янтарном планируют приступить в 2024 году. Об этом сообщил в среду, 15 ноября, министр финансов региона Виктор Порембский на заседании комитета регионального Заксобрания по сельскому хозяйству, землепользованию, природным ресурсам и охране окружающей среды.

По словам чиновника, в следующем году в Янтарном также планируют начать строительство очистных сооружений, на сегодняшний день для них разработана проектно-сметная документация. Оба объекта планируют профинансировать в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий», на эти цели в бюджет закладывается в общей сложности 26 млн рублей.

В 2020 году областные власти выделяли 5 млн рублей на разработку проекта реконструкции Дома культуры в Янтарном. Фахверковое здание бывшего кинотеатра было построено в начале XX века и является объектом культурного наследия. Бывший глава администрации муниципалитета Алексей Заливатский высказывал мнение, что строение «надо полностью разобрать и восстановить в таком же виде, только из новых конструкций». «Заниматься какой-то „косметикой“ смысла нет — он уже признан аварийным», — пояснял чиновник.

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