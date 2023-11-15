Власти объяснили, кого из калининградцев затронет дифференциация тарифов

Власти оценили перспективы применения дифференцированных тарифов для жителей Калининградской области. Соответствующий анализ провела служба по госрегулированию цен и тарифов, сообщили в пресс-службе регионального правительства.



По данным ведомства, максимальный объём потребления электроэнергии в Калининградской области превышает 10 тысяч кВтч/мес. на один лицевой счет. «Среднее энергобережливое потребление» в многоквартирных и индивидуальных жилых домах в регионе составляет 59 кВтч/мес. «Оптимальное среднее энергопотребление», согласно анализу фактических показателей, оценивается в 130 кВтч/мес. на один лицевой счет.

«По нашим оценкам, изменение стоимости электроэнергии при внедрении дифференцированных тарифов коснется только энергорасточительных потребителей, потребляющих ее существенно выше среднего значения по региону. Например, для майнинга или в случаях скрытого коммерческого потребления, когда предприниматели организуют бизнес в квартирах и домах, применяя более низкий гражданский тариф вместо тарифа для юридических лиц», — приводят в правительстве слова главы областной службы по тарифам Яны Бабкиной.

Она отметила, что стоимость электроэнергии также увеличится для собственников «больших и, как правило, дорогих домов», потребляющих свыше пяти тысяч киловатт-час в месяц. «Такие потребители обычно могут позволить себе оплачивать энергию по более высокой цене», — добавила Бабкина.

В пресс-службе уточнили, что при введении градации самые низкие тарифы по-прежнему будут сохранены для жителей области, которые защищены механизмом контроля индексов изменения размера платы за коммунальные услуги. Речь идет о первом и втором диапазонах потребления.