Власти объяснили, кого из калининградцев затронет дифференциация тарифов

Власти оценили перспективы применения дифференцированных тарифов для жителей Калининградской области. Соответствующий анализ провела служба по госрегулированию цен и тарифов, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
По данным ведомства, максимальный объём потребления электроэнергии в Калининградской области превышает 10 тысяч кВтч/мес. на один лицевой счет. «Среднее энергобережливое потребление» в многоквартирных и индивидуальных жилых домах в регионе составляет 59 кВтч/мес. «Оптимальное среднее энергопотребление», согласно анализу фактических показателей, оценивается в 130 кВтч/мес. на один лицевой счет.
«По нашим оценкам, изменение стоимости электроэнергии при внедрении дифференцированных тарифов коснется только энергорасточительных потребителей, потребляющих ее существенно выше среднего значения по региону. Например, для майнинга или в случаях скрытого коммерческого потребления, когда предприниматели организуют бизнес в квартирах и домах, применяя более низкий гражданский тариф вместо тарифа для юридических лиц», — приводят в правительстве слова главы областной службы по тарифам Яны Бабкиной.
Она отметила, что стоимость электроэнергии также увеличится для собственников «больших и, как правило, дорогих домов», потребляющих свыше пяти тысяч киловатт-час в месяц. «Такие потребители обычно могут позволить себе оплачивать энергию по более высокой цене», — добавила Бабкина.
В пресс-службе уточнили, что при введении градации самые низкие тарифы по-прежнему будут сохранены для жителей области, которые защищены механизмом контроля индексов изменения размера платы за коммунальные услуги. Речь идет о первом и втором диапазонах потребления.В начале ноября стало известно, что Правительство РФ хочет побудить регионы вводить дифференциацию тарифов на электроэнергию для населения. Согласно предложению кабмина, только субъекты, перешедшие на новый механизм, смогут превышать предельный объем перекрестного субсидирования, которое предполагает доплату бизнеса за снижение тарифов для населения. В ФАС подтвердили, что такую меру хотят ввести с 1 января 2024 года. При этом в службе по госрегулированию цен и тарифов Калининградской области указали, что тарифы на электроэнергию могут корректироваться только с 1 июля 2024 года.