РФ и Белоруссия обсуждают реконструкцию участка железной дороги в направлении Калининграда

Россия и Белоруссия планируют реконструировать участок Белорусской железной дороги в направлении Калининграда. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на первого замглавы ОАО «РЖД» Сергея Павлова.



«Сейчас мы с нашими белорусским партнёрами как раз обсуждаем проект реконструкции участка Белорусской железной дороги для того, чтобы развивать совместный коридор, по которому мы обеспечиваем транспортную связанность Калининградской области», — сказал Павлов в рамках «Транспортной недели-2023».

По его словам, речь идет об участке на направлении Минск — Молодечно. Первый замглавы РЖД уточнил, что решение об участии российского холдинга в проекте планируют принять в 2023 году.