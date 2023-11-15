На Куршской косе рубят гектар сосны для возобновления леса

На Куршской косе рубят гектар сосны для возобновления леса
Фото: пресс-служба нацпарка

На Куршской косе рубят гектар горной сосны вблизи экотропы «Высота Мюллера». Весной на этом участке намерены высадить 3,5 тысячи саженцев обыкновенной сосны, сообщает пресс-служба нацпарка.

«Рубки реконструкции являются мероприятиями по уходу за лесами и проводятся в целях удаления малоценных лесных насаждений для подготовки условий для проведения посадки ценных лесообразующих пород, для содействия естественному возобновлению леса», — пояснили сотрудники «Куршской косы».

По их словам, стволы, сучья и ветки деревьев планируют направить на укрепление авандюны. Они послужат материалом для ликвидации котловин выдувания и накопления песка.

Как пояснили в нацпарке, в первой половине XX века для облесения движущихся дюн на Куршской косе производились посадки горной сосны. Эти деревья уже выполнили свою почвозащитную и почвообразующую роль, утратили природоохранные функции и находятся в стадии естественного распада. «Под сосной горной почти нет травы, препятствующей распространению огня. В таком состоянии у сосны высокая степень горимости, в пожароопасный сезон с большой рекреационной нагрузкой достаточно одной непотушенной сигареты для возникновения верхового пожара, самого сложного для тушения», — утверждают в пресс-службе.

Общая площадь участков, на которых запланирована вырубка, составляет 4 гектара. В ноябре-декабре 2023 года вырубить планируют 1 гектар.


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