На Куршской косе рубят гектар сосны для возобновления леса

На Куршской косе рубят гектар горной сосны вблизи экотропы «Высота Мюллера». Весной на этом участке намерены высадить 3,5 тысячи саженцев обыкновенной сосны, сообщает пресс-служба нацпарка.

«Рубки реконструкции являются мероприятиями по уходу за лесами и проводятся в целях удаления малоценных лесных насаждений для подготовки условий для проведения посадки ценных лесообразующих пород, для содействия естественному возобновлению леса», — пояснили сотрудники «Куршской косы».

По их словам, стволы, сучья и ветки деревьев планируют направить на укрепление авандюны. Они послужат материалом для ликвидации котловин выдувания и накопления песка.

Как пояснили в нацпарке, в первой половине XX века для облесения движущихся дюн на Куршской косе производились посадки горной сосны. Эти деревья уже выполнили свою почвозащитную и почвообразующую роль, утратили природоохранные функции и находятся в стадии естественного распада. «Под сосной горной почти нет травы, препятствующей распространению огня. В таком состоянии у сосны высокая степень горимости, в пожароопасный сезон с большой рекреационной нагрузкой достаточно одной непотушенной сигареты для возникновения верхового пожара, самого сложного для тушения», — утверждают в пресс-службе.

Общая площадь участков, на которых запланирована вырубка, составляет 4 гектара. В ноябре-декабре 2023 года вырубить планируют 1 гектар.