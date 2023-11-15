Маслов: внешний вид памятников архитектуры не должен напоминать макияж вульгарной девицы

Исторические здания необходимо очистить от визуального рекламного мусора. С таким заявлением выступил руководитель Службы охраны памятников Калининградской области Евгений Маслов на своей странице «Вконтакте».

По его мнению, в основе поведения многих предпринимателей лежит базовая установка «быть зазывалой» и представлять свой товар «громче, ярче, визуально масштабнее». Их поведение он сравнил с торговцами на рынке. «Внешний вид наших объектов культурного наследия (ОКН), особенно после их ремонта (надеюсь, все наблюдают эту позитивную тенденцию), не должен быть таким же как макияж у вульгарной девицы», — написал Евгений Маслов.

Он напомнил, в начале ноября власти региона утвердили порядок принятия решений о вывесках на объектах культурного наследия. «Данным нормативным правовым актом устанавливаются общие правила и требования к размещению вывесок на ОКН, позволяющие не допустить наиболее вопиющие факты „цыганщины“ в этом деле — несоразмерность вывесок, их крикливая цветовая гамма, заполнение остекленных поверхностей, нарушение визуального восприятия фасадов, ущерб декоративным элементам и т.п.», — пояснил Евгений Маслов.

В качестве примера подобного визуального шума он прикрепил фотографии отремонтированных домов на Ленинском проспекте и проспекте Мира. «Кто-то еще помнит циклопические конструкции „Сбербанк“, „Аэрофлот“ на крышах известнейших зданий-памятников на площади Победы, или „Эпицентр“ на крыше „Дома техники“ по ул. Баранова? Они казались тоже вечными. К счастью: „было-не стало“», — написал руководитель Службы охраны памятников.