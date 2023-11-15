В Калининграде смонтировали подсветку Высокого моста (фото)

В Калининграде смонтировали подсветку Высокого моста (фото)
Фото: газета «Гражданин»
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На Высоком мосту закончили монтаж декоративного освещения, сообщает газета «Гражданин» со ссылкой на муниципальное предприятие «Городское дорожное строительство и ремонт».

Как отмечает издание, светотехническая часть работ завершена на обеих сторонах моста. На этой неделе планируется подключить подсветку к системе управления.

Ранее власти Калининграда решили отказаться от монтажа архитектурной подсветки в пешеходном тоннеле у Высокого моста. «Велась дискуссия про тоннель у моста Высокого, по поводу того, чтобы там сделать освещение. Я думаю, что не получится сейчас, потому что оборудование, которое позволяет сделать такую архитектурную подсветку, все-таки импортное. Когда мы прорабатывали концепцию, хотели сделать такое освещение, но сейчас придется отказаться — не сможем мы его доставить, а российского аналога не нашли. Мы заменили эту работу на установку малых архитектурных форм», — отмечала глава администрации города Елена Дятлова.

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