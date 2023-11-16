Компания из Светлого не выплатила семи работникам 2,1 млн рублей зарплаты

Судебные приставы помогли работникам одного из предприятий Светлого получить задолженность по заработной плате более 2 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФССП.

Шестерым светловчанам организация задолжала более 1,5 млн рублей, еще одному калининградцу, уже прекратившему трудовые отношения с работодателем, — 600 тысяч рублей.



Судебные приставы установили, что в собственности у фирмы есть два малотоннажных автомобиля марки «ГАЗ», а также легковой автомобиль марки «Рено Сандеро», и вынесли в отношении транспортных средств постановление о запрете регистрационных действий.

Также выяснилось, что на счетах предприятия имеются денежные средства, достаточные для погашения задолженности. Приставы списали их со счетов организации и перечислили напрямую взыскателям. Права работников восстановлены. Ограничения со счетов и имущества организации-должника сняты.