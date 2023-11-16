«Оборонэнерго»: лимиты по использованию электроэнергии в поселке Севастопольском не вводились

В отношении поселка Севастопольский в Балтийске, где в нескольких домах отключался свет, доступ к электропитанию не ограничивался. Об этом заявили в региональном филиале «Оборонэнерго» в ответ на информационный запрос корреспондента «Нового Калининграда».

В организации сообщили, что в ближайшие 16 лет все домохозяйства России будут переведены на обслуживание интеллектуальными электросчетчиками, которые учитывают определенную мощность энергосети, аналогичная работа проводится и в Балтийске. «Умный электросчетчик по условиям требований безопасности имеет встроенные защиты, в том числе и токовые защиты от перегрузки. Никаких лимитов использования электроэнергии в поселке Севастопольский г. Балтийска не вводилось», — говорится в ответе на информационный запрос.

Напомним, ранее представители «Оборонэнерго» установили интеллектуальные электрические счетчики в поселке Севастопольском (больше известном под немецким названием Камсигал — прим. «Нового Калининграда») в Балтийске, что привело к недовольству местного населения. Жители поселка жаловались, что после установки новых приборов учета у них участились случаи отключения электропитания, если суммарная мощность подключенных электроприборов превышает 4,5 кВт. Городской активист и правозащитник Сергей Дустин сообщал о 17 таких случаях, глава администрации Балтийска Сергей Мельников — о пяти. По словам Мельникова, жителям поселка предложили увеличить мощность электросети в домах за фиксированную плату: 7,1 тыс. рублей за 1 кВт энергии, но позже предоставили льготный период подключения до 4 ноября.

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