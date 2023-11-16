«Оборонэнерго»: лимиты по использованию электроэнергии в поселке Севастопольском не вводились

В отношении поселка Севастопольский в Балтийске, где в нескольких домах отключался свет, доступ к электропитанию не ограничивался. Об этом заявили в региональном филиале «Оборонэнерго» в ответ на информационный запрос корреспондента «Нового Калининграда».



В организации сообщили, что в ближайшие 16 лет все домохозяйства России будут переведены на обслуживание интеллектуальными электросчетчиками, которые учитывают определенную мощность энергосети, аналогичная работа проводится и в Балтийске. «Умный электросчетчик по условиям требований безопасности имеет встроенные защиты, в том числе и токовые защиты от перегрузки. Никаких лимитов использования электроэнергии в поселке Севастопольский г. Балтийска не вводилось», — говорится в ответе на информационный запрос.