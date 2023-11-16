В минсоце объяснили, почему пожаловавшейся Бастрыкину сироте отказали в жилищном сертификате

25-летней сироте из Калининградской области, пожаловавшейся главе СКР Александру Бастрыкину на отказ властей предоставить ей жилищный сертификат, данный документ был не выдан на законных основаниях. Об этом говорится в официальном ответе регионального минсоца на запрос «Нового Калининграда».

Напомним, ранее пресс-служба областного СК сообщила, что в приемную главы СКР «ВКонтакте» обратилась сирота из Калининградской области. Девушка в настоящее время беременна и имеет на иждивении двоих детей, один из которых инвалид. С 2016 года она состоит в очереди на получение жилого помещения, однако до настоящего времени ее права не реализованы. В предоставлении жилищного сертификата ей отказано. Неоднократные обращения в уполномоченные органы результатов не принесли, утверждала заявительница.

На запрос «Нового Калининграда» по данной ситуации в минсоце ответили, что в 2014 году «в связи с невозможностью проживания в ранее занимаемом жилом помещении Анастасия С. была включена в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями специализированного жилищного фонда. В настоящее время продолжает состоять в указанном списке под № 143. Внеочередной порядок обеспечения жилыми помещениями не предусмотрен».

При этом, как подчеркнули в министерстве, на период ожидания предоставления жилого помещения заявительнице было предложено рассмотреть возможность временного размещения вместе с ребенком на безвозмездной основе в одном из отделений государственных бюджетных учреждений социального обслуживания населения: «Молодая 2 Мама», «Надежда» и «Ресурсный семейный центр «Доверие» в Калининграде и Гусеве. Однако 25-летняя девушка, которая в настоящее время имеет на иждивении двоих детей, 2020 и 2022 года рождения, и ожидает рождения третьего ребенка, сейчас живет в квартире отца детей в Калининграде.

Также в минсоце объяснили отказ властей в предоставлении девушке жилищного сертификата, за которым она обращалась в 2022 году. «Согласно документам, находящимся в учетном деле Министерства, за ней сохранено право на закрепленное жилое помещение по адресу: Республика Коми, Сосногорский район, поселок Нижний Одес, а также сохранено право проживания и пользования муниципальным жилым помещением по адресу: г. Светлый, ул. Коммунистическая (по месту регистрации матери). Принимая во внимание, что Анастасия С. имеет право проживать в сохраняемых за ней жилых помещениях муниципальной собственности, ей было отказано в выдаче жилищного сертификата (в связи с несоответствием подпункту 4 пункта 2 порядка и условий, установленных постановлением Правительства Калининградской области от 12 апреля 2021 года № 189)», — уточняется в ответе министерства.

В минсоце добавили, что пообщались с сиротой по телефону, проинформировав о нюансах получения жилищного сертификата и возможности повторного обращения. Однако, как отметили в ведомстве, девушка сообщила, что «её интересует квартира, она готова обратиться в судебные органы с исковым заявлением по поводу предоставления жилого помещения».