В Калининграде планируют открыть пять фермерских рынков нового типа

В Калининграде и в соседних с ним муниципалитетах власти планируют открыть фермерские рынки нового типа с социальными ценами. Об этом в четверг, 16 ноября, во время встречи с журналистами сообщил губернатор Антон Алиханов.



«Сейчас город Калининград подбирает нам участки, — пояснил Алиханов. — Неплохо получилось сделать НТО рядом с Медовым мостом. Такое оно, достаточно красивое. Мы хотим сделать подобного рода объекты, которыми бы управляла одна из структур правительства. Либо это будет центр Кирилла Валерьевича Лило, либо это будет какая-то другая наша действующая структура. Мы будем через такого рода точки, даже минирынками не хотелось бы их называть, реализовывать продукцию, помогать нашим фермерам».

По словам главы региона, это будет «проект продвижения наших форм хозяйствования», а также «социальный проект в части торговли».

«Будет фиксированная наценка на все типы продукции, и через это мы будем давать социальную цену, — добавил губернатор. — Будет 5 точек по городу и в соседних с Калининградом муниципалитетах».

НТО планируется разместить на городской и региональной земле.