На зданиях в Железнодорожном появилась архитектурная подсветка (фото)

На фасадах домов по улице Красноармейской в поселке Железнодорожном Правдинского округа появилась архитектурно-художественная подсветка. Об этом сообщается в Telegram-канале министерства строительства Калининградской области.



Работы по обустройству подсветки ведет региональный Фонд капремонта. «Специалисты делают так, чтобы подсветка вовремя включалась, свет был мягким и тёплым, не бликовал и не засвечивал поверхности, ни в коем случае не бил в окна», — отметили в ведомстве. В феврале в Фонде капремонта сообщали, что на улице Красноармейской планируют воссоздать отмостку в стиле исторического тротуара.

Напомним, к концу 2019 года в центре Железнодорожного закончили ремонт 33 домов в центре. В 2021-м глава областного фонда капремонта Олег Туркин заявлял, что в населенном пункте «преобразовывают целую улицу Красноармейскую и еще ряд домов вокруг Центральной площади». В 2022 году на сайте фонда Капитального ремонта была опубликована информация о том, что в поселке идут работы по реконструкции домов, благоустройство, озеленение, формирование общественных мест и обустройство детских площадок.



Фото взяты из Telegram-канала министерства строительства Калининградской области.