Царство синего кота: как выглядит Железнодорожный после капитального ремонта

Царство синего кота: как выглядит Железнодорожный после капитального ремонта Царство синего кота: как выглядит Железнодорожный после капитального ремонта Царство синего кота: как выглядит Железнодорожный после капитального ремонта Царство синего кота: как выглядит Железнодорожный после капитального ремонта Царство синего кота: как выглядит Железнодорожный после капитального ремонта Царство синего кота: как выглядит Железнодорожный после капитального ремонта Царство синего кота: как выглядит Железнодорожный после капитального ремонта Царство синего кота: как выглядит Железнодорожный после капитального ремонта Царство синего кота: как выглядит Железнодорожный после капитального ремонта Царство синего кота: как выглядит Железнодорожный после капитального ремонта Царство синего кота: как выглядит Железнодорожный после капитального ремонта Царство синего кота: как выглядит Железнодорожный после капитального ремонта Царство синего кота: как выглядит Железнодорожный после капитального ремонта Царство синего кота: как выглядит Железнодорожный после капитального ремонта Царство синего кота: как выглядит Железнодорожный после капитального ремонта Царство синего кота: как выглядит Железнодорожный после капитального ремонта Царство синего кота: как выглядит Железнодорожный после капитального ремонта Царство синего кота: как выглядит Железнодорожный после капитального ремонта Царство синего кота: как выглядит Железнодорожный после капитального ремонта Царство синего кота: как выглядит Железнодорожный после капитального ремонта Царство синего кота: как выглядит Железнодорожный после капитального ремонта Царство синего кота: как выглядит Железнодорожный после капитального ремонта Царство синего кота: как выглядит Железнодорожный после капитального ремонта Царство синего кота: как выглядит Железнодорожный после капитального ремонта Царство синего кота: как выглядит Железнодорожный после капитального ремонта Царство синего кота: как выглядит Железнодорожный после капитального ремонта Царство синего кота: как выглядит Железнодорожный после капитального ремонта Царство синего кота: как выглядит Железнодорожный после капитального ремонта Царство синего кота: как выглядит Железнодорожный после капитального ремонта Царство синего кота: как выглядит Железнодорожный после капитального ремонта Царство синего кота: как выглядит Железнодорожный после капитального ремонта Царство синего кота: как выглядит Железнодорожный после капитального ремонта Царство синего кота: как выглядит Железнодорожный после капитального ремонта Царство синего кота: как выглядит Железнодорожный после капитального ремонта Царство синего кота: как выглядит Железнодорожный после капитального ремонта Царство синего кота: как выглядит Железнодорожный после капитального ремонта Царство синего кота: как выглядит Железнодорожный после капитального ремонта Царство синего кота: как выглядит Железнодорожный после капитального ремонта Царство синего кота: как выглядит Железнодорожный после капитального ремонта Царство синего кота: как выглядит Железнодорожный после капитального ремонта Царство синего кота: как выглядит Железнодорожный после капитального ремонта Царство синего кота: как выглядит Железнодорожный после капитального ремонта Царство синего кота: как выглядит Железнодорожный после капитального ремонта Царство синего кота: как выглядит Железнодорожный после капитального ремонта Царство синего кота: как выглядит Железнодорожный после капитального ремонта Царство синего кота: как выглядит Железнодорожный после капитального ремонта Царство синего кота: как выглядит Железнодорожный после капитального ремонта Царство синего кота: как выглядит Железнодорожный после капитального ремонта Царство синего кота: как выглядит Железнодорожный после капитального ремонта Царство синего кота: как выглядит Железнодорожный после капитального ремонта Царство синего кота: как выглядит Железнодорожный после капитального ремонта
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К самому концу ушедшего года в Железнодорожном всё-таки с горем пополам закончили ремонт 33 домов в центре посёлка. О результатах радостно отчитался в своём Instagram губернатор Калининградской области Антон Алиханов. «Железнодорожный. Первый этап закончили, 33 дома капитально отремонтировали. В следующем году выделили средства на дороги, тротуары, окончание газификации и реконструкцию центральной площади», — написал он. На капитальный ремонт довоенных домов на центральных улицах ушло более полутора сотен миллионов рублей, причем архитектурный проект долго не могли согласовать из-за недовольства краеведов и общественности. 

В Instagram губернатора результат выглядит очень мило. В реальности же заметно, что работы не то чтобы завершены — на раскатанных техникой улицах лежит строительный мусор, рабочие ещё не ушли с объектов, а новые двери затянуты в плёнку. В целом же обновлённые дома получились, мягко говоря, яркими. Сильнее всего поражает воображение барельеф с синим котом в лучших традиция ЖКХ-арта, но и другие объекты не сильно отстают. Фотокорреспондент «Нового Калининграда» Виталий Невар осмотрел Железнодорожный после судьбоносного ремонта.

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