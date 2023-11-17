ГК «Атлантис» намерена создать шесть тысяч рабочих мест в течение ближайших трёх лет

Группа компаний «Атлантис» планирует создать порядка шести тысяч рабочих мест в течение ближайших двух — трёх лет. Кадровой подпитки требуют новые проекты производственного комплекса. Об этом губернатор Антон Алиханов рассказал редакторам региональных СМИ на встрече 16 октября.
«У меня только что с утра были коллеги из „Атлантиса“. Мы с ними уже „нарисовали“ проект. <...> Мы понимаем, что под их проекты ближайших двух — трёх лет нам нужно шесть тысяч человек. Программа релокации будет работать в любом случае. Мы её будем расширять. Но одним переводом людей из других регионов нам, наверное, уже не ограничиться, потому что ожесточённая конкуренция нарастает», — отметил глава региона.Группа компаний «Атлантис» планирует запустить завод по производству молочной продукции, объём выпуска сыров на котором оценивается в 35 тысяч тонн. Это в 6,5 раз больше, чем сегодня изготавливают все калининградские предприятия. Также компания реализует инвестиционный проект по изготовлению продукции из картофеля полного цикла. Общий объём финансовых вложений в него, по предварительным данным, составит более 12 млрд рублей. По словам директора компании «Атлантис» Дханаджаи Бхагат, на данный момент проект реализован более чем на 50%: на территории индустриального парка в Черняховске построено 10 из 60 запланированных овощехранилищ. В мае этого года сообщалось, что компания «Атлантис» начала высаживать в Калининградской области картофель супер-суперэлитной категории.