ГК «Атлантис» намерена создать шесть тысяч рабочих мест в течение ближайших трёх лет

Группа компаний «Атлантис» планирует создать порядка шести тысяч рабочих мест в течение ближайших двух — трёх лет. Кадровой подпитки требуют новые проекты производственного комплекса. Об этом губернатор Антон Алиханов рассказал редакторам региональных СМИ на встрече 16 октября.



«У меня только что с утра были коллеги из „Атлантиса“. Мы с ними уже „нарисовали“ проект. <...> Мы понимаем, что под их проекты ближайших двух — трёх лет нам нужно шесть тысяч человек. Программа релокации будет работать в любом случае. Мы её будем расширять. Но одним переводом людей из других регионов нам, наверное, уже не ограничиться, потому что ожесточённая конкуренция нарастает», — отметил глава региона.