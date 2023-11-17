«Оставьте брусчатку»: Алиханов потребовал не трогать булыжные мостовые на Галицкого и Радищева

Губернатор Антон Алиханов предложил городским властям не трогать брусчатку на улицах Радищева и Галицкого. Об этом он рассказал в четверг, 16 ноября, во время встречи с редакторами региональных СМИ, передав им свой разговор с главой горадминистрации Еленой Дятловой.



«Честно скажу, у меня был разговор про брусчатку. Вы знаете, что я живу в центре, улица Радищева не очень далеко от меня. Когда они (городские власти — прим. „Нового Калининграда“) говорят: „Мы будем реконструировать Радищева и снимать брусчатку“, я говорю: „Ну оставьте. Такой хороший красивый район. Зачем вы это делаете? Оставьте брусчатку“. „Нет, будем снимать“. Хорошо, поиграл в демократию. Но потом начинается история с Галицкого. И тут уже начинают справедливо возмущаться всякие разные другие люди, на что я Елене Ивановне сказал, когда мы открывали памятник Муравьеву: „Ты не тем занята. Поверь мне, надо прекращать. Во-первых, не чешите, где не чешется. Во-вторых, не надо злить, не делайте этого“».

Далее губернатор сообщил, что вызывал Елену Дятлову на беседу, в ходе которой предложил вместо демонтажа брусчатки заняться проектированием улицы Толстикова, а также ремонтом Муромской, Дзержинского, Аллеи Смелых, второй части Киевской и строительством третьей очереди Восточной эстакады и ускорением строительства переправ в районе Двухъярусного моста. На эти цели глава региона, как он сам уверяет, готов выделять средства из регионального бюджета.

«У нас куча задач, которые гораздо более серьёзные, чем улица Галицкого, по которой никто не ездит, — продолжил Алиханов. — С точки зрения нагрузки автомобильной — это просто смех. И там нормальная брусчатка. Единственное, что нужно сделать — привести в порядок тротуары (они там, кстати, что-то делают), сделать освещение и нормальный забор у нашей экологической станции. Сделать его прозрачным, например, чтобы туда люди ходили. Никто не знает, что там неимоверная красота. И привести холм Бесселя в порядок, сделать светло и красиво, а не брусчатку трогать там».