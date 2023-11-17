Алиханов планирует привлекать релокантов к работам в сельском хозяйстве

В Калининградской области планируют привлекать релокантов для работ в сельском хозяйстве. Об этом заявил губернатор Антон Алиханов во время оперативного совещания правительства Калининградской области в пятницу, 17 ноября.

Выслушав отчет министра сельского хозяйства Калининградской области Артема Иванова, губернатор сообщил: «Первое — программа релокации. Я попрошу Анжелику Валерьевну (Анжелика Майстер, министр соцполитики области- прим. „Нового Калининграда“) с коллегами из экономического блока, в том числе из минсельхоза, уже предложения свои сформированные мне доложить, потому что мы с вами видим объем рабочих мест, которые создаются и декларируются. Нам необходимо поменять подходы, может быть уйти от жестких требований в части двукратного превышения над средней заработной платой, особенно это касается перерабатывающей промышленности в сфере АПК (агропромышленного комплекса — прим. „Нового Калининграда“), наверное, другие должны быть цифры, чуть менее амбициозные, и начать с этим работать».

Ранее Антон Алиханов говорил о необходимости введения «карты русского», документа, который позволил бы русским жителям зарубежных стран по упрощенной схеме приезжать в РФ, благодаря чему можно будет привлекать релокантов в качестве трудовых мигрантов. По его мнению, таким образом в страну можно привлечь до 1 млн бывших соотечественников.