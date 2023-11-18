Короткая зима: калининградцам обещают мокрый снег и до минус четырех

Короткая зима: калининградцам обещают мокрый снег и до минус четырех
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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В Калининграде ожидаются снежные и морозные выходные. Эксперты паблика «Погода и метеоявления в Калининградской области» еще в начале этой недели предупреждали, что в регион придет похолодание, которое принесет с собой «кратковременное формирование небольшого снежного покрова».

«Полноценный снежный покров и атмосферу зимы (хоть и такую короткую и номинальную) жители региона смогут увидеть в воскресенье», — сообщали администраторы этого сообщества, которое тут же добавляли, что «после прохождения фронта в регион придёт кратковременное потепление, а осадки постепенно перейдут в дождь».

Вечером в пятницу был опубликован уже более подробный прогноз, согласно которому в ранние утренние часы субботы в Калининграде стоит ожидать до −2...-4°С.

«Днем 0...+2°С (на побережье +1...+3°С), переменная облачность и без существенных осадков. В вечерние часы заряды смешанных осадков (мокрый снег/дождь) вероятны и на побережье и западе области», — говорится в сообщении.

Что касается воскресенья, то ночью в Калининграде температура может опуститься до −3°С (на побережье 0...+2°С), а днем она будет колебаться от нуля до +2°С.

«Во второй половине суток (преимущественно вечером) временами вероятны осадки в виде мокрого снега (в особенности на западе области и в Калининграде), — предупреждают эксперты-метеорологи. — Ветер южного и юго-восточного направления 4-7 м/с, на побережье в порывах до 9-13 м/с».


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