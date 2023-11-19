На реконструкцию второй очереди Северного обхода Калининграда выделено 1,2 млрд рублей

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Власти Калининградской области выделяют более 1,2 млрд рублей на реконструкцию второй очереди Северного обхода Калининграда. Речь об участке дороги от транспортной развязки на Зеленоградск до развязки на Балтийск. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Работы на указанном участке — это третий подэтап второго этапа реконструкции кольцевого маршрута в районе Приморской рекреационной зоны. Заказчиком работ выступает ГКУ «Управление дорожного хозяйства Калининградской области». Заявки на участие в торгах принимаются до 4 декабря. Итоги аукциона подведут 7 декабря.

Согласно проектной документации, 500 млн рублей выделено на работы в текущем году, порядка 10 млн — на 2024, 99,8 млн — на 2025, 637 млн — на последующие годы.

Ранее стало известно, что на реконструкцию участка Северного обхода Калининграда от Советского проспекта до проспекта Победы и развязки на этой дороге перенаправляют миллиард рублей: по 500 млн на третий и четвёртый подэтапы работ. Реконструкция двух участков подорожала в общей сложности на 7,9 млрд рублей — до 26 млрд.

Изначально стоимость строительства оценивалась в 14,7 млрд рублей. В начале 2023 года она выросла до 18,1 млрд рублей. Работы на участке протяженностью 4,5 км (третий подэтап) планируют завершить в 2029 году, на полуторакилометровом (четвертый этап) — в 2026-м. На достройку транспортной развязки на Советском проспекте в рамках реконструкции Северного обхода перенаправляют 3,25 млрд рублей.

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