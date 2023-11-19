В Советске задержали женщину за попытку поджога военкомата

Сотрудники правоохранительных органов задержали жительницу Советска, пытавшуюся поджечь здание местного военкомата. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» сообщил руководитель пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков.



«С ней проводят следственные действия. Установлена ее личность, мотивы и подробности подготовки к преступному действию выясняются», — прокомментировал Лысков.

В сентябре 2022 года похожее происшествие было зафиксировано в Черняховске. В результате действий местного жителя оказались закопчены стена и памятный знак, установленный на стене военного комиссариата. В марте дело 30-летнего черняховца было передано в суд.