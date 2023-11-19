Покрытие вдоль большого пруда в зоопарке хотят заменить террасной доской за 3,1 млн рублей

Все новости по теме: Реконструкция Калининградского зоопарка

В Калининградском зоопарке планируют демонтировать асфальтобетонное покрытие вдоль большого пруда и заменить его на террасную доску. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Согласно проектной документации, для работ планируют использовать древесину хвойных пород. Начальная цена контракта составляет порядка 3,1 млн рублей. Заявки на участие в торгах принимаются до 24 ноября, в тот же день будут подведены итоги аукциона. На работы отводится 30 дней.

В ноябре в зоопарке начали ремонтировать тротуары.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter