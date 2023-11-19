Покрытие вдоль большого пруда в зоопарке хотят заменить террасной доской за 3,1 млн рублей

В Калининградском зоопарке планируют демонтировать асфальтобетонное покрытие вдоль большого пруда и заменить его на террасную доску. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.



Согласно проектной документации, для работ планируют использовать древесину хвойных пород. Начальная цена контракта составляет порядка 3,1 млн рублей. Заявки на участие в торгах принимаются до 24 ноября, в тот же день будут подведены итоги аукциона. На работы отводится 30 дней.

В ноябре в зоопарке начали ремонтировать тротуары.