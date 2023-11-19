Проект противооползневых сооружений в Светлогорске прошёл историко-художественную экспертизу

Проект строительства противооползневых сооружений в районе Гаузупского ручья в Светлогорске был одобрен историко-художественной экспертизой. Акт, составленный по итогам проверки, опубликован на сайте областного правительства.



Экспертиза по заказу ООО «Асгард» проводилась в октябре — ноябре 2023 года с целью определить возможность сохранения объектов культурного наследия, расположенных вблизи участка запланированных работ, во время их проведения. Всего на территории проектирования расположено три объекта культурного наследия регионального значения. Это «Дом охотничий» на ул. Ленина, «Вилла (архитектор Геринг)» на ул. Приморской и «Горельеф «Нимфа» на променаде.

Проектом предусматривается создание противооползневых берегозащитных сооружений в целях предотвращения обрушения береговых склонов от ветрового и водного воздействия. Общая протяжённость участка для размещения объекта составляет 1 250 метров. Протяженность самих сооружений — порядка 902 метров.

Эксперт Валерий Бублик, проводивший проверку, пришёл к выводу, что проект работ предусматривает сохранение вышеобозначенных объектов культурного наследия. «По окончании работ территория единой зоны охраняемого природного ландшафта должна быть приведена в изначальное состояние», — говорится в документе.

На строительство противооползневых сооружений в районе Гаузупского ручья было выделено 519,8 млн рублей. Работы должны начаться в 2025, а завершиться — в 2026 году. Победителем торгов на разработку проектной документации изначально было признано калининградское ООО «КДС-монтаж», снизившее максимальную стоимость работ с 14 до 6 млн рублей, однако подрядчик позже был признан уклонившимся от заключения контракта. В итоге был выбран другой исполнитель — ООО «Асгард», предложившее цену 8,6 млн рублей. Согласно акту обследования берега, он подвержен «абразионно-обвальным процессам, которые приводят в разрушению берегового откоса», высота разрушений — 32-40 метров.