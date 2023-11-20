В Калининградской области ожидается снег с дождем

В некоторых районах Калининградской области днем 21 ноября ожидается снег или смешанные осадки, сообщается в телеграм-канале региональной ГИБДД.

На дорогах возможны гололедица и снежный накат. «Во избежание дорожно-транспортных происшествий выбирайте скорость обеспечивающую водителю возможность полного контроля за движенем автомобиля. Учитывайте интенсивность движения в соответствии с дорожными и метеорологическими условиями», — отметили в ГИБДД.

Синоптики прогнозировали в середине недели кратковременные морозы в Калининградской области. По их данным, столбик термометра может опуститься до минус 10-12 °С.