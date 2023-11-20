В Калининградской области увеличили число рейдов для помощи бездомным

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В Калининградской области увеличили число рейдов для помощи бездомным в связи с похолоданием. Выезды совершаются после поступивших сообщений, звонков, публикаций в социальных сетях жителей региона, сообщает пресс-служба областного правительства.

Специалисты Центра социальной адаптации разъясняют условия проживания в учреждении. Сейчас в трех отделениях можно разместить до 140 человек. Сотрудники помогают восстановить документы, находить родственников, оказывают психологическую поддержку и содействие в трудоустройстве.

В 2022 году в центр обратились более 654 человек, 28 из них перевели в стационарные дома социального ухода, 63 помогли с госпитализацией и прохождением лечения, 29 людям помогли оформить инвалидность.

Адреса Центра социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий:

— г. Калининград, ул. 2-я Алтайская, д. 1, телефон: 8 (4012) 968-945 (приём круглосуточный);
— г. Калининград, ул. Ялтинская, д. 67, телефон: 8 (4012) 557-288, 8 (4012) 557-096 (приём с 8:00 до 17:00);
— г. Советск, ул. Луначарского, д. 22а, телефон: 8 (40161) 336-12 (приём круглосуточный).

Помощь в социальной адаптации также оказывает общественная организация «Сила людей» (г. Калининград, ул. Морозова, 2А, тел.: 8-963-294-21-11 и 8-909-778-95-90). В рамках проекта «Суп для людей» волонтеры предоставляют нуждающимся горячее питание в сквере у торгового центра «Акрополь» в Калининграде.

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