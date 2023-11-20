Исследование: стоимость новогоднего стола в России за год выросла на 9%

Новогодний стол в нынешнем году обойдется россиянам на 9,17% дороже, чем в 2022-м. Такие данные привели в ассоциации «Руспродсоюз» по просьбе «Российской газеты».



На семью из четырех человек праздничные угощения обойдутся примерно в 5,5 тысячи рублей, тогда как год назад можно было уложиться в сумму меньше 5 тысяч рублей, отметил зампредседателя правления ассоциации Дмитрий Леонов. В стандартный набор продуктов на новогодний стол включили салаты «Оливье», «Селедка под шубой», горячее блюдо (часто курица) и бутерброды с красной икрой. Кроме того, многие делают сырные и колбасные нарезки, многие семьи с детьми приобретают торты, конфеты и соки.

Сильнее всего за год подорожали мандарины (на 35%), курица (почти на 27%) и яйца (почти на 25%). Согласно исследованию, мандарины стоили год назад 181,6 рубля за кг, сейчас — 244,6 рубля за кг. Курица выросла в цене со 181,6 рубля до 229,7 рубля за кг, яйца — с 78,2 рубля до 90 рублей за десяток. Красная икра, по данным «Руспродсоюза», с ноября прошлого года подорожала на 7% — с 5,7 тысячи до 6,1 тысячи рублей за кг. При этом картофель, майонез и сливочное масло за год несколько подешевели, отметили в ассоциации.