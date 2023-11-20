В Калининграде детские кардиохирурги провели уникальную операцию на сердце пациенту из Ростова (фото)

Фото со страницы Федерального центра высоких медицинских технологий в соцсети "ВКонтакте"

Детские кардиохирурги федерального Центра высоких медицинских технологий​ в Калининграде провели уникальную операцию на сердце 12-летнему пациенту из Ростова. Сообщение об этом размещено на странице учреждения в соцсети «ВКонтакте».



Несколько лет назад ​врачи ​выявили у мальчика гипертрофическую кардиомиопатию — ​ заболевание сердца, которое характеризуется увеличением толщины стенки и массы левого желудочка. «У Никиты довольно редкая, апикальная форма кардиомиопатии, при которой ​ гипертрофия локализуется в области верхушки левого желудочка, — рассказал заведующий детским кардиохирургическим отделением ФЦВМТ Евгений Кривощеков, — Маленький объём желудочка обуславливает маленький объём ​ поступающей в него крови и, соответственно, маленький объём ее выброса. ​ Мы Никиту наблюдали в течение нескольких лет. Все это время сердечная недостаточность нарастала: ​полость левого желудочка постепенно сокращалась. В последние месяцы показатели достигли критического значения».

Врачи приняли решение провести мальчику уникальную для российской детской кардиохирургии операцию. «Это технология, когда в процессе вмешательства ​ мы иссекаем часть межжелудочковой перегородки через верхушку левого желудочка и тем самым​ формируем полость левого желудочка нормальных размеров», — рассказал Евгений Кривощеков.

Детская операционная бригада центра провела операцию мальчику 31 октября. Вмешательство длилось 3 часа и прошло успешно. В мире проведены единицы подобных операций, сообщили в учреждении. В России это всего лишь второй случай. Первое вмешательство в марте текущего года также провёл Евгений Кривощеков в Томске.

Кардиохирург отметил, что операция позволит существенно замедлить развитие заболевания, отодвинуть необходимость пересадки сердца и предотвратить внезапную сердечную смерть.