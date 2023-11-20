Облвласти планируют потратить на ремонт и оснащение школ и детсадов 1,2 млрд рублей

Областные власти планируют потратить 1,2 млрд рублей на ремонт и оснащение 50 детских садов и школ в 2024 году. Об этом сообщил в понедельник, 20 ноября, министр финансов Калининградской области Виктор Порембский во время публичных слушаний регионального бюджета на 2024-2026 года.



«По государственной программе „Образование“ уже отображено в программе бюджета 1,2 млрд рублей. Эти средства отправим на ремонт и оснащение 50 детских садов и школ в 17 муниципальных образованиях, на покупку учебников 231 млн рублей предусмотрено», — заявил Порембский.

Напомним, ранее министр финансов заявлял, что дефицит областного бюджета на 2024 год составит 9,5 млрд рублей.