На субсидирование перелетов по «нестоличным» направлениям из Калининграда выделяют 274 млн рублей

В рамках программы субсидирования региональных перевозок на калининградское направление в 2024 году выделяют 274 млн рублей. Средства будут направлены из федерального и областного бюджетов, сообщили «Новому Калининграду» в пресс-службе министерства развития инфраструктуры Калининградской области.

Право на покупку авиабилетов по этой льготной программе имеют все категории пассажиров. Стоимость будет зависеть от протяженности маршрута. Субсидированные билеты планируют продавать через кассы и официальные сайты авиакомпаний. Из Калининграда можно будет улететь в 11 городов — Киров, Нижний Новгород, Новосибирск, Оренбург, Пермь, Петрозаводск, Псков, Самару, Саратов, Ульяновск и Челябинск.

Об объемах финансирования другой программы — субсидирования авиаперевозок в Калининград — информации в региональном мининфраструктуры пока нет. «Правительство Калининградской области направило в Министерство транспорта Российской Федерации обращение с просьбой рассмотреть возможность увеличения суммы субсидирования и распространения субсидий на всех жителей региона», — отметили в ведомстве на запрос «Нового Калининграда».

На сегодняшний день программа действует для россиян до 23 лет, старше 55 лет (женщины), старше 60 лет (мужчины), а также для инвалидов первой группы, инвалидов с детства второй и третьей группы, сопровождающих инвалидов первой группы или ребенка-инвалида и многодетных семей. В 2023 году продажа билетов по ней завершилась в конце апреля из-за нехватки финансирования.