Облвласти планируют капитально отремонтировать более 400 домов в 2024 году

Областные власти планируют провести капитальный ремонт более чем 400 многоквартирных домов в 2024 году. Об этом сообщил в понедельник, 20 ноября, министр финансов Калининградской области Виктор Порембский во время публичных слушаний регионального бюджета на 2024-2026 года.



«На проведение капитального ремонта многоквартирных домов на 2024 год предусмотрено 1,3 миллиарда рублей. Средства от платы граждан за ремонт прогнозируются в объеме 1,2 миллиарда рублей, в совокупности планируется отремонтировать более четырехсот многоквартирных домов», — сообщил Порембский.

Отдельно министр отметил, что на плановый период 2025 и 2026 года предполагается выделять по миллиарду рублей на капитальный ремонт.

Отметим, что в 2023 году было запланировано капитально отремонтировать большее количество многоквартирных домов — 500 штук.