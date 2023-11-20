Власти ищут подрядчика для ремонта второй части «длинной» девятиэтажки на Московском проспекте

Власти ищут подрядчика для ремонта второй части «длинного» девятиэтажного дома на Московском проспекте. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.



Начальная (максимальная) сумма контракта составляет 120 млн рублей. Подрядчику нужно будет подготовить проектную документацию для ремонта фасада здания № 24-38. и провести строительные работы в срок 240 дней с момента заключения контракта. Подача заявок осуществляется до 28 ноября, электронный аукцион должен состояться 4 декабря.

«Отделка фасада предусматривает использование светлых тонов основной плоскости с акцентами на пилоны с отверстиями круглой формы, которые придают особенность этой серии домов. Применяем современные и износостойкие материалы, особое внимание уделяем входным группам. Стараемся обеспечить безопасную и безбарьерную среду. Доступность появится с установкой пандуса. Также установим камеры безопасного города. В перспективе сделаем архитектурную подсветку», — сообщили представители областного «Фонда капитального ремонта» в Telegram.