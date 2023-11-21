Жителей Калининграда и Гурьевска предупреждают об учениях полиции

Во вторник, 21 ноября, в Калининграде и Гурьевске проходят учения сотрудников служб и подразделений областного УМВД. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе ведомства.



По словам очевидцев, на улицах населенных пунктов находится большое количество правоохранителей. В полиции просят жителей сохранять спокойствие.

«Целью проводимых мероприятий является практическая отработка действий сотрудников органов внутренних дел при различных ситуациях», — отметили в пресс-службе областного УМВД.