«Аэрофлот» анонсировал ретрорейс в Калининград

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«Аэрофлот» сообщил о планах завершить серию полётов, посвящённых 100-летию компании, ретрорейсом в Калининград 23 декабря. Сообщение об этом размещено на сайте авиакомпании.

«Пассажиров, вылетающих необычным рейсом, ждёт полное погружение в атмосферу гражданской авиации 70-80-х годов. Регистрация в аэропорту Шереметьево и Калининграда пройдёт на отдельных стойках с заставками в ретро дизайне. Каждый путешественник получит сувенирные багажные бирки», — говорится в сообщении.

Униформа для бортпроводников ретрорейса была сшита по образцам 70-80 годов. Питание также было разработано с учётом бортовых рационов середины прошлого века. Кроме того, для путешественников подготовлены брошюры с интересными фактами об истории воздушной линии между Москвой и Калининградом.

В 2023 году авиаперевозчик совершил ретрорейсы из аэропорта Шереметьево в Сочи, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Владивосток, Красноярск и Новосибирск. Чтобы достоверно воссоздать атмосферу прошлого, проектная команда изучала архивы и воспоминания бортпроводников «Аэрофлота», которые работали в авиакомпании в 70-80 годах ХХ века. Специально для проекта несколько экипажей бортпроводников прошли дополнительное обучение сервисным процедурам, которые использовались в гражданской авиации прошлого.

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