В Черняховске готовят помещения под музей часов в водонапорной башне

Помещения в водонапорной башне в Черняховске начали готовить под музей часов. Об этом сообщается в группе «Башни Востока» в соцсети «ВКонтакте».



«Работы внутри водонапорной башни 1898 года постройки идут полным ходом, и перегородки из гипсоплиты на втором и третьем этажах уже демонтированы. В настоящее время запущен процесс переноса электроподстанции из первого этажа — это небыстро, но уже начали! Так что еще один музей в Черняховске появится очень скоро!» — говорится в сообщении.

Помещения башни, которая находится на пересечении улиц Гагарина и Спортивной, в мае нынешнего года приобрел предприниматель Алексей Павликов — совладелец компании, арендовавшей замок Тапиау в Гвардейске. Начальная цена, по которой их выставили на продажу, составляла 4,21 млн рублей. Победитель предложил на тысячу рублей больше.

Павликов получил в аренду восемь помещений общей площадью 144 кв. м. на первом-четвертом этажах башни, принадлежащих муниципалитету. Еще часть помещений общей площадью 62,2 кв. м остается в собственности компании «Россети Янтарь». Ранее арендаторы замка Тапиау сообщали о планах вовлечь водонапорную башню в Черняховске в гостинично-ресторанный комплекс, который они планируют создать в расположенном рядом здании окружной больницы.