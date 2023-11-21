В Черняховске готовят помещения под музей часов в водонапорной башне

В Черняховске готовят помещения под музей часов в водонапорной башне
Фото: Виталий Невар, архив Нового Калининграда
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Помещения в водонапорной башне в Черняховске начали готовить под музей часов. Об этом сообщается в группе «Башни Востока» в соцсети «ВКонтакте».

«Работы внутри водонапорной башни 1898 года постройки идут полным ходом, и перегородки из гипсоплиты на втором и третьем этажах уже демонтированы. В настоящее время запущен процесс переноса электроподстанции из первого этажа — это небыстро, но уже начали! Так что еще один музей в Черняховске появится очень скоро!» — говорится в сообщении.

Помещения башни, которая находится на пересечении улиц Гагарина и Спортивной, в мае нынешнего года приобрел предприниматель Алексей Павликов — совладелец компании, арендовавшей замок Тапиау в Гвардейске. Начальная цена, по которой их выставили на продажу, составляла 4,21 млн рублей. Победитель предложил на тысячу рублей больше.

Павликов получил в аренду восемь помещений общей площадью 144 кв. м. на первом-четвертом этажах башни, принадлежащих муниципалитету. Еще часть помещений общей площадью 62,2 кв. м остается в собственности компании «Россети Янтарь». Ранее арендаторы замка Тапиау сообщали о планах вовлечь водонапорную башню в Черняховске в гостинично-ресторанный комплекс, который они планируют создать в расположенном рядом здании окружной больницы.

Водонапорная башня в Черняховске построена в 1898-1899 годах. Она признана объектом культурного наследия местного значения, для арендатора действуют обязательства по его сохранению. По сведениям портала Prussia39.ru, башня не используется по прямому назначению с конца 1930-х годов.

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