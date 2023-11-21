«Новый рекорд»: аэропорт «Храброво» принял четырехмиллионного пассажира

В аэропорту «Храброво» приняли четырехмиллионнного пассажира с начала года. Путешественник отправился рейсом в Санкт-Петербург во вторник, 21 ноября.



Как сообщил губернатор Антон Алиханов, такой результат был впервые зафиксирован в истории авиаперевозок области. Глава региона отметил, что площадь аэровокзала нуждается в расширении в связи со значительным ростом пассажиропотока: «Несомненно, мы хотим обсудить с руководством компании, с владельцем компании дальнейшие планы, потому что уже в конце 2021 года динамика, которую показывал аэропорт „Храброво“, подсказывала собственникам необходимость дальнейшей реконструкции. Проектирование они уже собирались начинать в 2022 году. Но в силу определенных причин — вы сами понимаете, 2022 год был не такой успешный по пассажиропотоку, но сейчас мы в этом году вернулись на вот такой трек растущий и поставили новый рекорд, абсолютный для нашего аэропорта, поэтому абсолютно точно этот вопрос уже актуален», — сообщил губернатор.

Гендиректор аэропорта «Храброво» Александр Корытный заявил, что в текущем году в аэровокзале планируют принять около 4,3 млн пассажиров и что к проектированию расширения площади аэропорта планируют приступить сразу после новогодних праздников: «Между прочим, для информации, год-то еще не закончился, мы в этом году планируем, что у нас будет пассажиропоток в районе 4,3 млн. Это еще более внушительная цифра. Аэровокзальный комплекс рассчитан, максимально, на пять миллионов пассажиров. Конечно, уже этим летом мы ощутили определенную потребность в дополнительных квадратных метрах, дополнительных площадях. Поэтому мы думаем, что вот прямо после новогодних праздников будем принимать решение по началу проектирования расширения аэровокзальных площадей», — сообщил Корытный.

По предположению директора аэропорта, строительство новых площадей может начаться в 2025 году.