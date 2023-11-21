Гендиректор «Храброво» — о сложностях с географией полетов: «Турецкие партнеры осторожничают»

В калининградском аэропорте «Храброво» зимой остается всего одно заграничное направление — Минск. Об этом во вторник, 21 ноября, сказал генеральный директор аэропорта Александр Корытный.



«На зиму Минск остается только, — сообщил Корытный, отвечая на вопрос «Нового Калининграда» о возможном расширении географии международных полетов. — В марте-апреле в Анталию потихонечку будут летать, наверное. Мы хотели сейчас всесезонным Стамбулом заменить, но „Турецкие авиалинии“ пока не рвутся».

Корытный пояснил, что проводил встречу с президентом «Турецких авиалиний» в Стамбуле и доказывал ему, что калининградское направление могло бы стать интересным «с точки зрения трансфера».

«Так как у нас особо точек выезда нет, поэтому он бы (Стамбул — прим. „Нового Калининграда“) заработал и из Калининграда полетел бы. Но, с другой стороны, турецкие партнеры осторожничают. Если столичные аэропорты — это все понятно, то по Калининграду нужно не только просчитать экономику, но еще и политические риски. Каждый новый открытый ими рейс к нам в Россию, давайте будем объективными, вызывает определенный негатив у наших „друзей“. Они („Турецкие авиалинии“ — прим. „Нового Калининграда“) имеют достаточно большую географию полетов: и в Европу, и в Америку, и везде. Поэтому они соизмеряют свои хотелки с общим каким-то фоном».

Корытный добавил, что если бы Калининград был «топом, от которого невозможно отказаться и который бы принес баснословные прибыли, в жертву что-то можно было бы приносить».

«Нет спроса, мы изучали этот вопрос, — добавил к словам Корытного официальный представитель авиакомпании „Россия“ Сергей Стариков. — По Стамбулу загрузка всегда минимальная. Она не рвет рынок так, что только выставил емкости — и все скупили. Они осторожничают. Стамбул — это история на любителя, который знает».