К расширению площади аэропорта «Храброво» планируют приступить в 2025 году

Расширение аэровокзального комплекса «Храброво» планируют начать в 2025 году. Об этом сообщил директор «Храброво» Александр Корытный во время встречи с журналистами во вторник, 21 ноября.



«2024 год будет посвящен вопросам проектирования, в 2025 году мы приступим к расширению аэровокзального комплекса „Храброво“», — сообщил Корытный.

Дополнительно он обратил внимание на то, что расширение планируют провести на деньги инвестора: «За счет инвестора, за наш частный счет собственника, за счет „Новапорта“ <...> Мы планируем увеличение площади порядка 10 тысяч квадратных метров. Сейчас мы (составляем) 40 тысяч. Это практически четвертая часть».