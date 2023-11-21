К расширению площади аэропорта «Храброво» планируют приступить в 2025 году

Расширение аэровокзального комплекса «Храброво» планируют начать в 2025 году. Об этом сообщил директор «Храброво» Александр Корытный во время встречи с журналистами во вторник, 21 ноября.
«2024 год будет посвящен вопросам проектирования, в 2025 году мы приступим к расширению аэровокзального комплекса „Храброво“», — сообщил Корытный.
Дополнительно он обратил внимание на то, что расширение планируют провести на деньги инвестора: «За счет инвестора, за наш частный счет собственника, за счет „Новапорта“ <...> Мы планируем увеличение площади порядка 10 тысяч квадратных метров. Сейчас мы (составляем) 40 тысяч. Это практически четвертая часть».Напомним, о необходимости увеличить площадь «Храброво» на 10 тыс. квадратных метров директор аэропорта сообщил в интервью «Интерфаксу» этим летом. Тогда Корытный оценил пропускные возможности «Храброво» в 4 млн человек в год.