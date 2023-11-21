Руководство «Храброво» — о максимальной загрузке аэропорта: «Мы упираемся в потолок»

К концу этого года «Храброво», по словам его гендиректора Александра Корытного, рассчитывает перевезти рекордные 4,3 млн пассажиров. Однако, как поясняет руководитель аэропорта, пассажиропоток уже сегодня близок к своему максимуму, и вырасти до пять миллионов он сможет примерно через год.



«[В следующем году] пять не будет точно, — сообщил Корытный во время общения с журналистами во вторник, 21 ноября. — Даже с учетом всего роста и при самом прекрасном стечении обстоятельств мы подрастем, наверное, процентов на 5. Может, 4,5 млн будет или чуть больше, но пяти не будет. Даже если все везде закроется, и все полетят в Калининград, что объективно невозможно, наверное. Мы упираемся в потолок».

По словам Корытного, аэропорту необходимо «продержаться» полтора-два года, чтобы дождаться расширения аэровокзального комплекса. В противном случае «Храброво» может столкнуться с теми же проблемами, как и аэропорт Минеральных Вод, куда перенаправили пассажиропоток из-за временного закрытия соседних регионов.

«Мы планировали, что в 2025 году мы выйдем на 5 миллионов. Так где-то и получается», — добавил Корытный.

Также гендиректор «Храброво» сообщил, что на момент реконструкции аэровокзала в Калининград могут перевезти модульную конструкцию терминала из Минеральных Вод.

«Его мы привезем сюда и поставим как еще один дополнительный терминал, который будет на период возможного коллапса нас выручать, пока будет идти основное строительство», — заключил он.