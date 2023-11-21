Облвласти создали охранные зоны у пяти особняков в районе Амалиенау

Областные власти создали охранную зону у пяти особняков в историческом районе Амалиенау, признанных выявленными объектам культурного наследия регионального значения. Постановления были опубликованы на сайте правовой информации во вторник, 21 ноября.



Речь идет о пяти домах №№ 5, 7, 9, 11, 13а на улице Минина и Пожарского. Также областные власти планируют создать охранные зоны у домов № 4 и № 6 по улице Пацаева.

Это предполагает, что рядом с этими зданиями нельзя будет проводить капитальное строительство, создавать пристройки для уже расположенных рядом зданий, заниматься несогласованными земляными работами, размещать нестационарные торговые точки (за исключением времени проведения городских праздников) и заниматься иной хозяйственной деятельностью, способной повредить постройкам.

Как сообщает сайт Пруссия39, все пять особняков были построены в Кенигсберге на улице Кронпринцен-штрассе в начале XX века. Все здания были признаны выявленными объектами культурного наследия регионального значения приказом Службы госохраны памятников от 28 марта 2011.

На фото дом №9 по улице Минина и Пожарского, источник: сайт Пруссия39