В средневековой кирхе Рудау началась подготовка к реконструкции (фото)

В средневековой кирхе Рудау началась подготовка к реконструкции (фото)
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
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В поселке Мельниково Зеленоградского района начались работы по подготовке реконструкции средневековой кирхи Рудау. На объекте, судя по опубликованным фото, уже провели расчистку от сорной растительности, а также при помощи техники разровняли грунт и вывезли строительный мусор.

«Мы заключили договор с „Россетями“ на электрификацию кирхи и, возможно, успеем зимой зажечь на башне свет, — рассказал „Новому Калининграду“ Михаил Шевердяев, оформивший историческое здание в 25-летнюю аренду. — Также планируем зимой (вероятно, до середины весны), сделать крышу на башне и восстановить фигурную пику».

Напомним, что ранее инвестор сообщал, что рассчитывает проводить восстановительные работы на кирхе с 2024 по 2030 год.

«В 2030 году кирха должна обрести окончательный вид изнутри и снаружи, но это не значит, что мы не будем вовлекать этот объект в мероприятия. Он будет открыт. В первую очередь будет делаться кровля над башней, а над основным зданием кирхи по плану намечена на 2028 год. Мы будем стараться сделать ее как можно быстрее», — рассказывал Шевердяев.

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