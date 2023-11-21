Врачи областной больницы спасли двух пострадавших в серьезной аварии под Правдинском

Врачи Калининградской областной больницы в течение месяца боролись за жизнь и здоровье пациентов, поступивших в учреждение после ДТП, в котором в результате столкновения двух автомобилей погибли оба водителя. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

«Пациенты были в достаточно тяжелом состоянии, поэтому оперировались одномоментно двумя бригадами на двух столах, — рассказала заведующий первым хирургическим отделением Областной клинической больницы Стоян Юдин. — В первую очередь, усилия были направлены на остановку кровотечения и противошоковые мероприятия».

После оперативных вмешательств пациентов перевели в отделение реанимации. Затем одного больного, с травмой печени, оставили в отделении хирургии, и, по словам Стояна Юдина, все его дальнейшее лечение прошло без дальнейших осложнений. Пациента уже выписали.

Второму пациенту — восемнадцатилетнему жителю того же города, который после аварии был в крайне тяжелом состоянии, с переломами верхних конечностей и внутрибрюшным кровотечением, врачам пришлось в ходе экстренной операции удалить селезенку. Были также повреждены оба легких, отмечены двусторонние переломы ребер. После обнаружения множественных разрывов нижней доли правого легкого потребовалась большая операция с ее удалением.

«Сейчас у пациента, который находится у нас уже месяц, все хорошо, — отметил заведующий отделением торакальной хирургии Валерьян Рутковский. — Он ведет обычный образ жизни в условиях больницы, у него нет признаков дыхательной недостаточности. Наши коллеги-травматологи выполнили остеосинтез пластинами переломов конечностей. В ближайшее время пациент планируется на выписку на амбулаторное лечение. С учетом того, что это молодой человек и компенсаторные резервы организма очень хорошие, я думаю, что он будет вести достаточно полноценную жизнь с высоким качеством».

По словам торакального хирурга, операции на легких являются в больнице стандартными, но при травмах вмешательства такого объема, которые провели данному пациенту, достаточно редки и выполняются только по жизненным показаниям.

Напомним, 18 октября, в Правдинском районе произошло серьезное ДТП с погибшими и пострадавшими. 34-летний водитель «Хендэ», нарушив ПДД, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с движущимся во встречном направлении «Ауди» под управлением 23-летнего водителя. В результате ДТП водители автомобилей скончались на месте ДТП. 28-летний пассажир автомобиля «Хендэ», 38-летний и неустановленный пассажиры автомобиля «Ауди» были госпитализированы. Позже прокуратура сообщила, что виновник ДТП, предположительно, находился в состоянии опьянения.