Telegram оштрафовали на 4 млн руб. за неудаление информации о Вооруженных силах РФ

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Таганский суд Москвы оштрафовал мессенджер Telegram на 4 млн руб. за отказ удалить информацию, доступ к которой подлежит ограничению. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на протокол суда.

Как уточняет информагентство, Telegram Messenger Inc. оштрафовали за неудаление из различных каналов по требованию Роскомнадзора информации о вооруженных силах РФ, нацеленной на дестабилизацию в стране, а также оправдывающей экстремистскую деятельность. Также РКН требовал удалить сведения о незаконной продаже и обналичиванию Пушкинских карт.

В свою очередь «Коммерсант» отмечает, что в июне 2023 года суд оштрафовал Telegram на 4 млн руб. за отказ удалить 32 канала, публикующих недостоверную информацию о военной операции на территории Украины. В августе 2022-го на ту же сумму мессенджер был оштрафован за отказ удалить бот «Ищи своих», который раскрывает данные о военнослужащих, участвующих в боевых действиях. В феврале 2022 года Telegram выплатил штрафы по трем судебным делам о неудалении запрещенной информации общей суммой 11 млн руб.

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