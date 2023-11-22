Корытный — о вероятности возобновления рейсов в Ярославль: «Есть ли, кому летать?»

Калининградский аэропорт готов возобновить ранее прерванные рейсы в Ярославль. Об этом «Новому Калининграду» сообщил генеральный директор «Храброво» Александр Корытный, который уточнил, что желания только одной стороны тут не достаточно.



«Мы не отказываемся, — сообщил Корытный. — Если кто-то хочет летать из Ярославля в Калининград... Мне хоть из деревни, где тысяча жителей живет, хоть из деревни Малые Васюки, если там есть аэропорт. Естественно, для нас дополнительный рейс и дополнительные пассажиры — это источник дохода, и мы отказать никак не можем. Это уже, наверное, вопрос в целесообразности постановки этого маршрута».

По мнению Корытного, Ярославль больше тяготеет к столичным аэропортам, но при желании возобновления прямых полетов, отказа не будет.

«Принять можем, наверное, но есть ли, кому летать? Есть ли потребность в этом направлении? Мы ни одной авиакомпании в слотах не отказываем», — заключил Корытный.

Напомним, что в начале этого года гендиректор ярославского аэропорта «Туношна» Максим Федосов заявил, что возобновления рейсов Калининград не планируется, так как «там делать нечего». Правда, через некоторое время Федосов за свои слова извинился, заявив, что в его комментарии «не было никакого злого умысла».

Отметим, что прямые полеты из Ярославля в Калининград октябре 2021 года запустила авиакомпания Nordwind Airlines, однако в декабре 2021 года рейсы пропали, и покупка билетов оказалась недоступна.