Облвласти создают охранные зоны у «японской» виллы и еще двух особняков в районе озера Поплавок

Все новости по теме: Состояние исторических памятников в Калининградской области

Областные власти планируют создать охранные зоны у трех особняков в районе озера Поплавок. Проекты приказов Службы госохраны памятников были опубликованы на сайте регионального правительства.

Речь идет о «японской» вилле на улице Чапаева, 34, жилом здании № 42 на той же улице и доме № 36 на улице Энгельса. Создание охранных зон предполагает наложение ряда ограничений при эксплуатации зданий и прилегающих территорий. Так, например, рядом с этими памятниками нельзя будет возводить капитальные постройки, устанавливать рекламные баннеры или телевизионные вышки, совершать самовольную посадку и вырубку деревьев. Возможный ущерб, нанесенный от учреждения охранных зон, будет компенсирован государством.

Как сообщает сайт «Пруссия39», все три жилых дома были построены в начале ХХ века в историческом районе Амалиенау. До недавнего времени «японская» вилла у озера Поплавок находилась в аварийном состоянии, но недавно начался подготовительный этап реконструкции памятника.

Сейчас вилла принадлежит совладельцу сети «Круассан-кафе» и одному из основателей компании «Русский хлеб» Андрею Бут-Гусаиму, он купил его два года назад. Ранее он сообщал «Новому Калининграду», что виллу планируется приспособить под жилой дом.

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