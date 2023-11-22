Калининград вошёл в число городов, которые туристы чаще выбирают для краткосрочных поездок

Калининград вошёл в число городов, которые российские туристы чаще выбирают для краткосрочных поездок. Основная цель таких путешествий — экскурсионная программа. Данные приводит пресс-служба «Сбербанка» на основе исследования, проведённого лабораторией «СберИндекс» совместно с представителями туриндустрии.



В число городов, которые россияне чаще выбирают для быстрых поездок, вошли также Москва, Санкт-Петербург и Казань. Для более продолжительного отдыха внутри страны туристы предпочитают южные направления: Сочи, Минеральные Воды, Дагестан.

Исследователи отмечают, что россияне не склонны готовиться к путешествиям внутри страны заранее. Бронируют билеты и отели ранее, чем за 30 дней, порядка 10% туристов.

Траты на путешествия по России выросли с мая по сентябрь по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 31% — до 840 млрд рублей, отмечают исследователи. Наиболее существенно увеличились расходы на проживание и проезд — на 37%. Сопутствующие траты выросли на 19%.