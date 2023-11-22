«Аэрофлот» добавил 67 рейсов в Калининград из Москвы и Петербурга в новогодние праздники

«Аэрофлот» добавил 67 рейсов в Калининград из Москвы и Санкт-Петербурга в новогодние праздники, сообщается на сайте авиакомпании.

«С 25 декабря 2023 года по 8 января 2024 авиакомпания ввела 44 дополнительных перелёта на воздушной линии Москва — Калининград — Москва и будет выполнять до 68 рейсов в неделю. Из Северной столицы добавлено 23 новых рейса, таким образом, максимальная частота полётов в Калининград в этот период будет достигать 39 в неделю», — отмечается в публикации. В авиакомпании отметили, что Калининград традиционно входит в топ самых популярных внутрироссийских направлений.

Ранее «Аэрофлот» анонсировал ретрорейс в Калининград 23 декабря. А рамках акции регистрация в аэропорту Шереметьево и Калининграда пройдёт на отдельных стойках, каждый путешественник получит сувенирные багажные бирки, а бортпроводники будут одеты в униформу по образцам 70-80 годов.