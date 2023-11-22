Власти ищут подрядчика для проекта «Круг здоровья» в Пионерском

Власти Пионерского ищут подрядчика для реализации проекта по благоустройству прибрежной зоны «Круг здоровья». Информация об этом размещена на сайте госзакупок.



Проект «Круг здоровья» предполагает благоустройство пляжа и парковых зон, которые будут связаны между собой пешеходными маршрутами. Согласно техзаданию, от подрядчика требуется провести работы на пляже, которые включают создание новых раздевалок, мостика, зоны отдыха и двух пляжных троп. Проект предполагает ряд активностей для молодежи: площадки для занятия скейтбордингом, паркуром и баскетболом. В нижней части парка планируют создать несколько смотровых площадок и тропу здоровья, в верхней части — танцплощадку, велодорожку и несколько детских игровых площадок.

Начальная (максимальная) стоимость контракта составляет 175 млн рублей. Прием заявок продлится до 29 ноября, электронный аукцион планируют провести первого декабря. Согласно документации, весь комплекс работ должен быть завершен до 15 сентября 2024 года.

Напомним, проект «Круг здоровья» занял призовое место во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, в результате чего получил субсидию в размере 130 млн рублей.

Иллюстрация с сайта правительства Калининградской области.