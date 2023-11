В соцсети «ВКонтакте» произошел массовый сбой

В социальной сети «ВКонтакте» произошел массовый сбой. Днем 22 ноября сайт и приложение соцсети перестали открываться, и пользователи могли лишь увидеть сообщение «The page you are looking for is temporarily unavailable. Please try again later» («Страница, которую вы ищете, временно недоступна. Пожалуйста, повторите попытку позже» — англ.).

Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу «ВКонтакте», работа над устранением ошибки уже идет

«Пользователи могут испытывать затруднения с загрузкой части сервисов. Мы работаем над восстановлением доступа в полном объеме», — сообщили в пресс-службе.