В соцсети «ВКонтакте» произошел массовый сбой

В соцсети «ВКонтакте» произошел массовый сбой
Скриншот сайта
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В социальной сети «ВКонтакте» произошел массовый сбой. Днем 22 ноября сайт и приложение соцсети перестали открываться, и пользователи могли лишь увидеть сообщение «The page you are looking for is temporarily unavailable. Please try again later» («Страница, которую вы ищете, временно недоступна. Пожалуйста, повторите попытку позже» — англ.).

Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу «ВКонтакте», работа над устранением ошибки уже идет

«Пользователи могут испытывать затруднения с загрузкой части сервисов. Мы работаем над восстановлением доступа в полном объеме», — сообщили в пресс-службе.

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