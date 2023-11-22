Калининградец, разбивший лицо автомобилисту в ходе дорожного конфликта, доставлен в полицию

Калининградец, разбивший лицо автомобилисту в ходе дорожного конфликта, доставлен в полицию
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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В Калининграде полицейским удалось разыскать 35-летнего автомобилиста, устроившего драку на улице Портовой 27 октября этого года. Как сообщает пресс-служба УМВД по Калининградской области, от рук агрессивного мужчины пострадал другой водитель, с которым у него возник конфликт.

«Подозреваемый из хулиганских побуждений нанёс не менее пяти ударов в лицо 33-летнему водителю, которому впоследствии диагностировали закрытый перелом носа, — сообщает подробности пресс-служба ведомства. — Предварительно установлено, что потерпевший выехал на встречную полосу и тем самым создал помеху встречной машине. Ни он, ни другой участник движения не уступали друг другу дорогу. Когда водители вышли выяснить отношения, злоумышленник решил доказать свою правоту с помощью кулаков».

Как уточняется, личность агрессивного водителя была установлена, и его доставили в райотдел полиции. Против него возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью».

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