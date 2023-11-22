Горвласти опубликовали предварительные адреса елочных базаров

Городские власти опубликовали предварительный перечень адресов елочных базаров. Информация об этом появилась в Telegram-канале администрации Калининграда.



В предварительном списке указано девять адресов, по которым калининградским предпринимателям предлагают вести торговлю:

ул. Невского, 137;

ул. Согласия, 1;

ул. Заводская, 31, корп. 1;

ул. Киевская, 50/54;

ул. Машиностроительная, 60;

ул. Полоцкая, 16;

ул. Карташева, 24;

ул. К. Маркса (Пугачева, д. 34-38);

Советский пр-т, 204.

Предполагается, что елочные базары будут работать с 19 по 31 декабря.

В администрации города уточняют, что ждут от коммерсантов заявок на участие в елочных базарах до 4 декабря.